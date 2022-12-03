استدعاء عاجل لوزير التموين بسبب أشهر محصول في مصر

استدعى مجلس النواب المصري بشكل عاجل وزير التموين، علي المصيلحي، بسبب تدني أسعار توريد محصول قصب السكر في البلاد.

وتعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب اجتماعا غدا الأحد بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدني أسعار توريد محصول قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات زراعته والاتجاه إلى تطبيق المنظومة الجديدة لزراعته لزيادة الإنتاجية المحصولية.

ويعد محصول قصب السكر من المحاصيل الزراعية التي يقدم عليها المزارع المصري، بخاصة في إقليم صعيد مصر، ويطلق المزارعون على موسم حصاده "موسم الخيرات"، وتصنفه الحكومة محصولاً استراتيجياً لتوفيره مادة استهلاكية مهمة كالسكر.

كما يستخدم في صناعة العسل الأسود الذي يعد الطبق الشعبي الأشهر على أغلب الموائد المصرية، علاوة على دخول مخلفاته كمادة رئيسة في صناعات عدة بينها، الألياف، والورق، والخشب الحبيبي، والخل، والكحول، ومع ذلك كله تعاني زراعته من تهديدات قد تؤثر في استمراره خلال السنوات المقبلة.