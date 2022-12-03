"إيران" تعلن البدء بإنشاء محطة نووية جديدة

أعلنت دولة إيران، اليوم السبت، عن البدء في عملية إنشاء محطة جديدة للطاقة النووية بقدرة 300 ميغاواط، في محافظة خوزستان الغنية بالنفط جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "إنشاء محطة "كارون" للطاقة النووية سيوفر قدرة صناعية وتكنولوجية جديدة للبلاد".

وفي حفل إنشاء المحطة، أضاف مساعد رئيس الجمهورية، في مقابلة مع الصحفيين أن عملية إنشاء المرحلة الأولى من المحطة في مدينة درخوين، بدأت "من خلال الاستفادة القصوى من الطاقة المحلية في إطار الوثيقة الاستراتيجية الشاملة التي تتضمن تطوير محطة الطاقة النووية"، وأشار إلى أن إنشاء تلك المرحلة "بقيت متوقفة منذ سنوات عديدة بسبب عدم التزام الأجانب بتعهداتهم".

ووصف إسلامي المشروع، بأنه مهم وضروري خاصة في محافظة خوزستان.

وأضاف: "نأمل في الخطوة الأولى لبناء محطات الطاقة الصغيرة أن نتمكن من بناء محطة دارخوين للطاقة الذرية بقدرة 300 ميغاواط من أجل فتح فصل جديد في القدرة الصناعية والتكنولوجية للبلاد لنتمكن لاحقا من توسيع هذه التكنولوجيا على المستوى العام".

ويأتي الإعلان الإيراني وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الشاملة التي فرضت على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

كما يأتي، بعد أقل من أسبوعين من إعلان إيران بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، في منشأة فوردو النووية تحت الأرض. ويُنظر إلى تلك الخطوة بوصفها إضافة مهمة للبرنامج النووي للبلاد، إذ تجعل إيران على مرمى حجر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في إنتاج الأسلحة النووية الذي تبلغ نسبة تخصيبه 90 في المئة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن بناء محطة "كارون" سيستغرق ثماني سنوات وستتكلف حوالي ملياري دولار.