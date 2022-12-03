الشهيد السعدي: كتيبة جنين بُنيت بدم الشهداء وبدعم القائد زياد النخالة

أكد الشهيد، محمد السعدي، أحد قيدة ومؤسسي كتيبة جنين، في مقابلة سابقة، أن الكتيبة بُنيت بدم الشهداء وعلى فكر مؤسس حركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي كما وتأثرت بالراحل الدكتور رمضان شلح، وبالدعم اللوجستي الذي يقدمه الأمين العام القائد زياد النخالة (أبو طارق) لها.

وقال الشهيد، السعدي: إن "كتيبة جنين هي الكيان التي نتحدى بها الاحتلال، وتعني للعالم أجمع أنه يوجد شعب وأرض ومهجرين يُمارس عليهم الظلم من العدو، كما تعني بوجود مقاتلين داخل المخيم يدافعون عن بلدهم".

وأضاف أنها أحد اذرع ألوية سرايا القدس في الضفة الغربية المحتلة، وما زالت ترفض التنسيق الأمني والتعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لأنها تخدم الاحتلال، مشدّدًا على أن الكتيبة ستظل تقاوم الاحتلال وهي فكرة لن تندمل.

وأشار إلى رفيق دربة الشهيد جميل العموري، مضيفًا أنه رفيق الطفولة وهو احد مؤسسي الكتيبة.

وفجر الخميس الماضي، استشهد المقاوم محمد السعدي برفقة نعيم الزبيدي باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين.