الإطار النسوي للجهاد يهنئ المحرر  أبو مرسة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

زار وفد الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي عائلة الأسير المحرر محمد أبو مرسة، لتهنئتهم بالإفراج عنه بعد قضاءه تسعة عشر عاما في سجون الاحتلال.

وترأس الوفد الزائر مسؤولة الإطار د. أسهمان عبد العال، ومسئولة اللجنة التنسيقية في الأطار أ. ماجدة الحلو، وعدد من قياديات وكوادر الإطار.

وأوضحت د. عبد العال أن هذه الزيارة تعد واجبًا وطنيًا وتأكيدًا على دعم واسناد الإطار للأسرى وقضيتهم العادلة، معبرة عن اعتزازها وتقديرها بتضحيات الأسرى أمام غطرسة السجان.

وأكدت على أن قضية الأسرى ثابتة ومركزية وتحتل سلم أولويات المقاومة، وهي من القضايا الوطنية الأولى التي يجب دعمها واسنادها، متمنية الفرج العاجل لجميع الأسرى البواسل من السجون الصهيونية.

وناقشت د. عبد العال مع المحرر أبو مرسة، الواقع الذي يعيشه كافة الأسرى والأسيرات من حيث الظروف المعيشية الصعبة، والممارسات الإجرامية بحقهم، والتنكيل بهم على مدار الساعة.

بدوره، ثمن الأسير المحرر أبو مرسة وعائلته هذه الزيارة واللفتة الطيبة من الإطار النسوي، ودوره المستمر في متابعة قضايا الأسرى وذويهم، مطالبًا كل ضمير حي ان يُولى قضية الأسرى اهتمام وتسليط الضوء على معاناتهم وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم .