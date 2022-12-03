رابط.. "الأونروا" تعلن عن فتح باب التسجيل للاستفادة من "الكابونات"

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، أنها ستفتح باب تقديم الطلبات الجديدة إلكترونيا في قطاع غزة للاستفادة من الكابونات التي تقدمها الوكالة.

وأوضحت وكالة الغوث، أن ستفتح باب تقديم الطلبات الجديدة (الكترونيا) من تاريخ 1/12/2022 حتى تاريخ 31/12/2022 ولمدة شهر واحد، مؤكدةً أنه "لن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة، وطلبات في مكاتب الاغاثة والخدمات الاجتماعية".

وبيّنت أنه سيتم مراجعة جميع الطلبات ومن ثم التواصل على أرقام الجوالات المقدمة وابلاغهم بنتيجة الطلب سواء القبول أو الرفض.

وأشارت الوكالة، إلى أن الأسر غير المستحقة هي الأسر التي قيمة الدخل لها أعلى من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل أو لديه موظف "أونروا"، أو الأسر التي لم توافق على الأسئلة التالية:

1-إقرار وموافقة على التحقق الداخلي

2-إقرار وموافقة للتحقق وكشف البيانات مع أطراف خارجية

3-منع الازدواجية

4-الالتزام بالتصحيح الداخلي

وشدّدت الوكالة، على أن الأولوية ستكون لإضافة الحالات الجديدة كما يلي:

أولا: الأسر التي لديها أكثر من معيار هشاشة (أسرة تترأسها امرأة، أو طفل، أو شخص مسن، أو أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة) ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل

ثانيا: الأسر التي تقدمت بطلب لزيارة تقييم الفقر عام 2019 ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

ثالثا: الأسر الجديدة الحاصلة على بطاقة التسجيل مرتبة من الأقدم للأحدث في تاريخ إصدار البطاقة ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

رابعا: الأسر المستحقة سيتم التواصل معها للحضور إلى المكتب وإحضار اثبات صحة المعلومات المقدمة في الطلب.

وتقدم "الاونروا" المساعدة الغذائية لأكثر من مليون ومئة ألف شخص على مستوى القطاع، بواقع أربع دورات في العام.

كما وتنوي بزيادة أعداد المنتفعين بواقع 60000 فرد على دفعتين بحيث تكون الدفعة الأولى 30000 في الربع الثاني من العام 2023 والدفعة الثانية 30000 في الربع الرابع من العام 2023.

رابط التسجيل في كابونات الاونروا بقطاع غزة هنـــــــا .