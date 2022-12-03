"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأحد (4 ديسمبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (4 ديسمبر).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي أن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من الحافلة السادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/39)هنــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47)هنــــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الوزارة المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.