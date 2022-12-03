لأول مرة.. أمريكا تكشف عن قاذفة B-21 المستقبلية

كشفت القوات الجوية الأمريكية، اليوم السبت، عن القاذفة الاستراتيجية المستقبلية B-21، بعد سنوات من الغموض.

وقالت القناة 12 العبرية، إن القاذفة الاستراتيجية المستقبلية B-21 التي يكشف عنها لأول مرة، من المتوقع أن تدخل تدخل الخدمة في عام 2025.

وأضافت القناة العبرية، أن القاذفة الاستراتيجية قادرة على حمل حوالي 23 - 24 طنًا من المعدات والأسلحة، منها قنابل نووية وصواريخ متنوعة وقنابل ذكية.

وتابعت: "يمنكها التخفي عن الرادار، وتمتلك قدرات هجومية، وقدرات إضافية في مجال الحرب الإلكترونية والسيبرانية وبها أنظمة لجمع المعلومات الاستخبارية".

وأشارت القناة العبرية إلى أن سعرها يقدر بحوالي 550 مليون دولار، وقد خرجت أول نسخة منها من خط الإنتاج.

ونوهت القناة 12 العبرية إلى أنه من المتوقع أن تنطلق في أول رحلة تجريبية لها قريبًا خلال العام.