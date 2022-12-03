قوات الاحتلال تصيب مواطنين في بلدة أوصرين

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددًا من المواطنين بالاختناق في بلدة أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين بالقرب من مدخل بلدة أوصرين بقنابل الغاز الخانق الامر الذي أدى إلى وقوع إصابات.

من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، "إصابة ثلاثة حالات اختناق بالغاز وتم علاجها ميدانيًا، خلال المواجهات المستمرة عند مفرق بلدة أوصرين.

يوم أمس، اعدمت قوات الاحتلال بدم بارد الشاب عمار مفلح في بلدة اوصرين، وقامت باحتجاز جثمانه حتى الآن.