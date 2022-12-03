الجهاد الإسلامي تعزي الشيخ عكرمة صبري بوفاة شقيقه

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بخالص التعزية من شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس المحتلة، ومن فضيلة الشيخ الجليل عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك بوفاة أخيه الدكتور عبد الله سعيد صبري (88 عاماً) نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان لها:" إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ نعزي برحيل الفقيد الذي يعتبر من رموز القطاع الطبي ومن مؤسسيه في مدينة القدس المحتلة، والمشهود له بأدواره الرئيسة في خدمة أهله وشعبه من المقدسيين المرابطين".

ودعت الجهاد في بيانها لله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع الرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبنائه وعائلته الصَّبر وحسن العزاء.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

"كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ"

نعـي ومـواسـاة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بخالص التعازي والمواساة من عموم أهلنا في القدس المحتلة، ومن فضيلة الشيخ الجليل عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك بوفاة أخيه الدكتور عبد الله سعيد صبري (88 عاماً) نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بعد مسيرة حافلة من العطاء، وهو متوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ نعزي برحيل الفقيد الذي يعتبر من رموز القطاع الطبي ومن مؤسسيه في مدينة القدس المحتلة، والمشهود له بأدواره الرئيسة في خدمة أهله وشعبه من المقدسيين المرابطين.

نسأل الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع الرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبنائه وعائلته الصَّبر وحسن العزاء.

"إنَّا لله وإنا إليه راجعون"

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 9 جمادي الأولى 1444هـ - 3 ديسمبر 2022م