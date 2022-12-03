الدفاع الروسية: مقتل 200 جندي أوكراني في محاولات هجوم فاشلة على عدة محاور

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن قواتها قتلت نحو 200 جندي أوكراني أثناء التصدي لمحاولات هجوم للعدو على محاور قتال مختلفة في دونباس خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 60 عسكريا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 30 آخرين على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى أكثر من 40 فردا بين قتيل وجريح على محور جنب دونيتسك.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية أحبطت كل محاولات الجيش الأوكراني لاستعادة المواقع في البلدات التي طرد منها مؤخرا على محور دونيتسك، وقتل هناك ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وأسقطت القوات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في جمهورية دونيتسك.

وتم استهداف نقطتي انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب بالقرب من مدينة كراماتورسك في دونيتسك، فيما دُمر مستودعان لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة للعدو في منطقتي زابوروجيه وخاركوف.

اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 8 قذائف لراجمات الصواريخ "هيمارس" و"أولخا" في دونيتسك ولوغانسك، كما أسقطت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 336 طائرة، و178 مروحية، و2609 طائرات بدون طيار، و391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6970 دبابة ومدرعة أخرى، و908 راجمات صواريخ ، و3652 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7450 مركبة عسكرية خاصة.