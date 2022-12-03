بوسكيتس: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام المغرب

أكد سيرجو بوسكيتس، قائد المنتخب الإسباني، أن مهمة اللاروخا، في المباراة المقبلة أمام المغرب، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، لن تكون سهلة.
وقال بوسكيتس، في تصريحات خاصة ل، مساء اليوم السبت: "اختلفت الأمور بشكل مفاجئ. كنا على رأس المجموعة، وفي لحظات أصبحنا بالمركز الثاني.. علينا نسيان آخر مباراة والتركيز على المباراة المقبلة".
وأضاف: "لن تكون المهمة سهلة أمام المنتخب المغربي. أغلب اللاعبين يلعبون في أندية أوروبا، وطريقة لعبهم تتشابه إلى حد كبير مع المنتخبات الأوروبية، يجب أن نكون بكامل تركيزنا".
واختتم بوسكيتس تصريحاته قائلاً: "غالبية الجماهير ستانسدهم وكأن المباراة على أرضهم.. ستكون مباراة صعبة دون أدنى شك ونحن جاهزون لها".