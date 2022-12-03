8 شهداء ومقتل مستوطن في 226 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية

استشهد 8 مواطنين، وقتل مستوطن، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين خلال أعمال المقاومة والمواجهات التي تواصلت الأسبوع الماضي بين قوات الاحتلال والمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- في الفترة الممتدة من 25-11-2022 حتى 1-12-2022 استشهاد 8 مواطنين، ومقتل مستوطن متأُراً بإصابته في عملية التفجير بالقدس، فيما أصيب 13 آخرون بجراح في عدة مناطق.

وأحصى المركز حوالي 226 عملاً مقاوماً بينها عملية دهس في رام الله، و15 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 83 عملية إلقاء حجارة، و12 صد لاعتداءات المستوطنين، و73 نقطة مواجهة، و22 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

ويُشار إلى أن الشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم المقاوم محمد أيمن السعدي (26 عاماً) قائد كتيبة جنين، والشهيد نعيم جمال زبيدي (27 عاماً)، والشهيد محمد توفيق بدارنة 26 عاماً من جنين.

كما استشهد الفدائي راني مأمون أبو علي (45 عاماً)، والذي نفذ عملية دهس بطولية أسفرت عن إصابة مجندة بجراح خطيرة، والشاب رائد غازي النعسان 21 عاماً الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية المغير شرق رام الله.

وفي الخليل استشهد الشاب مفيد خليل (44 عاماً)، برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر، إلى جانب الشهيدين الشقيقين جواد وظافر ريماوي من بلدة بيت ريما في رام الله