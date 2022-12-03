متى موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم قطر 2022

من المقرر ان يواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم قطر 2022 على ستاد المدينة التعليمية، وذلك بعدما استطاع "أسود الأطلسي" احتلال المركز الأول في المجموعة السادسة، فيما حل المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف اليابان.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022

تقام مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022 يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة و18:00 بتوقيت مكة المكرمة و15:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022

تقام مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022 على ستاد المدينة التعليمية.

المونديالXثواني | الحكام في كأس العالم 🏳️ pic.twitter.com/kERaRilwon

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022

تذاع مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022

عبر قنوات Arryadia TNT HD

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Alkass EXTRA One HD.

معلق مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022

يعلق على مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022 هشام فرج.