اليوم بداية دور الـ16 في كأس العالم قطر 2022 وأول مواجهتين وموعدها

تبدأ اليوم السبت 3/12/2022 ، مباريات الدوري ال16 في كأس العالم 2022 في قطر ، وخاصة بعد كانت المباراة الاخيرة في دور المجموعات شهدت خسارة المنتخب البرازيلي أمام الكاميرون ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، تقدم لكم موعد مباريات اليوم في الدوري ال16 لكأس العالم في قطر .

يشهد اليوم السبت 3-12-2022 إقامة أول مواجهتين بدور الـ16 من بطولة كأس العالم بقطر، حيث تُلعب مباراتين الأولى في الخامسة مساء، بينما تُلعب الثانية في التاسعة مساء.





أول مباريات اليوم السبت 3-12-2022 ستكون في الخامسة مساء، على ستاد خليفة الدولي بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تأهل الفريقين من دور المجموعات.

أما المباراة الثانية ستكون في التاسعة مساء بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا على ستاد أحمد بن علي.

وكانت بطولة كأس العالم الحالية شهدت العديد من النتائج المثيرة، وخصوصا خلال الجولة الأخيرة من الدور الأول، حيث تلقت العديد من المنتخبات الكبيرة عدة هزائم كانت أبرزها إسبانيا أمام اليابان، والبرازيل أمام الكاميرون.