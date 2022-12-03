الأشغال بغزة : حتى اللحظة يوجد منع من الاحتلال للتدخل في إعمار الأبراج المدمرة

أعلن م. محمد عبود المدير العام للإعمار وحصر الأضرار بوزارة الأشغال العامة بغزة اليوم السبت 3/12/2022 ، أن العدوان الأخير على غزة زاد من عدد الوحدات السكنية المتضررة.

وقال عبود خلال تصريحات لإذاعة الاقصى إنه تم إنجاز أكثر من ٥٥% من إعمار ما دمره الاحتلال في عدوان ٢٠٢١ بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.

وشدد على أن التحدي الأكبر هو إعمار الأبراج التي دُمرت، ولحتى اللحظة يبدو أنه يوجد منع من الاحتلال للتدخل في إعمار هذه الأبراج ، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من العمارات المتضررة بشكل بليغ، وهي بحاجة لإصلاح أضرارها حتى عودة سكانها.

وأوضح " لدينا قاعدة بيانات وقوائم جاهزة ويتم إعطاء المستحقين تصنيف وفق شروط ونقاط، والاستفادة حال توفر المساعدات ، مشيرا الى انه تم افتتاح مركز خدمات جمهور في المقر الرئيسي للوزارة لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة عنها.