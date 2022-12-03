الإعلان عن تحالف لنصرة الحق الفلسطيني في مدينة "ميلووكي" الأميركية

أُعلن في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأميركية، اليوم السبت، عن انشاء تحالف محلي لنصرة الحق الفلسطيني.

وبدأ التحالف أولى فعالياته، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، برفع لافتة كبيرة على الطريق السريع المزدحم، كتب عليها: "تحيا المقاومة الشعبية الفلسطينية".

وجاءت هذه الفعالية لتكون باكورة نشاط "لجنة ميلووكي لمناهضة الحرب" (MAC)، وهي تحالف محلي مؤيد للحقوق الفلسطينية شكل حديثا في المدينة، يضم عدة منظمات، منها: طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي (SDS) ، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP)، والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP) ، ومنظمة طريق الحرية الاشتراكية (FRSO) .

وكانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية قد وجهت نداءً قبل يومين طالبت فيه بتشكيل تحالفات مؤيدة لفلسطين على مستوى المدن الأميركية، بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ولتنظيم الفعاليات المؤيدة لفلسطين.