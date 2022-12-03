ماكرون يجري محادثة مع ماسك لـ"ضبط المحتوى" بتويتر

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أجرى "محادثة واضحة وصريحة"، أمس الجمعة في نيو أورلينز، مع الرئيس الجديد لتويتر إيلون ماسك، وشدّد على ضرورة أن تبذل هذه المنصّة الاجتماعيّة "جهودًا" من حيث الشفافية و"تعزيز ضبط المحتوى".

وقال الرئيس الفرنسي في سلسلة تغريدات أيضًا :"إنه ناقش مع مؤسس شركة تسلا مشاريع صناعيّة خضراء مستقبليّة، مثل إنتاج السيّارات الكهربائيّة والبطّاريات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضاف ماكرون: "التقيت بعد ظهر اليوم إيلون ماسك وأجرينا مناقشة واضحة وصريحة".

من جهته قال ماسك :"إنه "متحمس" بشأن "مشاريع مثيرة في فرنسا"، دون مزيد من التفاصيل.

ويُشار إلى أن هذا الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يعلن عنه الإليزيه سابقًا، وتم بعيدًا عن الإعلام.

وكان قد نشر ماكرون صورة له مع ماسك في متحف نيو أورلينز للفنون، وهو المكان الذي ألقى فيه الرئيس الفرنسي بعد ذلك كلمة عن الفرانكوفونية في ختام زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام.