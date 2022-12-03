سرايا القدس-مجموعات جبع: مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال قرب البلده بصليات كثيفة من الرصاص

أكدت سرايا القدس- مجموعات جبع، اليوم السبت، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال قرب البلده بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت "مجموعات جبع" في عدة تغريدات عبر حسابها على تويتر:" ســ06:00 مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال قرب البلده بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت :"ســ07:00 بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال في محيط البلده بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وتابعت "مجموعات جبع": "مجاهدونا يواصلون توجيه ضرباتهم صوب قوات وآليات الاحتلال بين جبع وعجة ومحيط البلدة وحاجز عسكري طيار بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص ثأراً لدماء الشهيد البطل عمار مفلح".