إيزنكوت يقود التمرد ضد حكومة نتنياهو ويدعو لخروج مليون متظاهر

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي ايزنكوت قائلاً: "لن أقول إن نتنياهو أجهز - أوقتل- المؤسسة الرسمية "الإسرائيلية"، لكنه أضر بها ضرراً قاتلاً، مطاباً بخروج مليون متظاهر الى الشوارع ".

جاءت تصريحات عضو الكنيست الصهيوني غادي آيزنكوت في لقاء مع الصحفي نداف ايال في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية نشر أمس الجمعة، حيث يدعو إلى موجة احتجاج غير مسبوقة ضد الخطوات المخطط لها في الحكومة المقبلة، إذا لم يتراجع نتنياهو من خطط التقييد الشامل "للمحكمة العليا وسلسلة طويلة من التغييرات المثيرة للجدل.

ووصف إيزنكوت بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت المفاوضات الائتلافية الجارية حالياً ب "الجنون المطلق"، ويشعر بالاشمئزاز من "استغلال بن جفير الساخر" لأحداث الخليل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن غادي آيزنكوت في طريقه إلى المعارضة وذاهب بمزاج حربي، واعداً: "إذا أضر نتنياهو بالديمقراطية ، فسيخرج مليون شخص إلى الشوارع - وأنا من بينهم "

وأشار رئيس الأركان السابق إلى أحداث الخليل هذا الأسبوع ونواياه في المعارضة مستقبلاً، "إذا أضر نتنياهو بالمصالح القومية لدولة "إسرائيل"، إذا أضر بالديمقراطية "الإسرائيلية"، والتعليم الرسمي، والجيش "الإسرائيلي" باعتباره جيش الشعب، فإن طريقة التعامل معه هي إخراج مليون شخص إلى الشوارع".