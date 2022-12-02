مونديال 2022: سويسرا تفوز على صربيا وترافق البرازيل للدور الثاني

حجزت سويسرا بطاقة التأهل الأخيرة للدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، بفوزها المثير على صربيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، على استاد 974 في العاصمة الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة السابعة.

واحتلت سويسرا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة التي سقطت بصورة مفاجئة أمام الكاميرون بهدف نظيف.

سجل أهداف سويسرا شيردان شاكيري في الدقيقة (20) وبريل إمبولو في الدقيقة (44) وريمو فرويلر في الدقيقة (48)، في حين سجل لصربيا ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة (26) ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة (35).

وتلعب سويسرا أمام البرتغال في ثمن النهائي، في حين تواجه البرازيل كوريا الجنوبية.

وعلى استاد لوسيل، حققت الكاميرون فوزا تاريخيا على البرازيل بهدف نظيف، سجله مهاجم النصر السعودي فنسنت أبو بكر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة، مانحا القارة الإفريقية الفوز الأول في تاريخ كأس العالم على أبطال العالم 5 مرات.

وتنطلق، يوم غد السبت، مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة، حيث تلتقي هولندا مع الولايات المتحدة الأميركية، وتواجه الأرجنتين أستراليا.