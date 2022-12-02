مجموعة "عرين الأسود" تدعو للخروج و التصدي للاحتلال و المستوطنين بكل الوسائل

أكدت مجموعة "عرين الأسود" أن مقاتليها تصدت لجنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص في منطقة "راس العين" في نابلس.

و دعت المجموعة المواطنين للخروج و التصدي لاعتداءات المستوطنين، و لإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والاشتباك معهم بما أتيح من وسائل.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

تصدى مقاتلي مجموعة عرين الأسود لجنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص ومن أكثر من محور في تمام الساعة ٨٠٠٠ من صباح يوم الجمعة خلال إقتحامهم لمنطقة رأس العين في نابلس وكان للاحتلال هدفين الأول اعتقال أحد المقاومين فك الله بالعز قيده، والثاني رصد طريقة المقاومين بالتصدي لقواته خلال اقتحامه لمحيط البلدة القديمة وهنا نهيب بالمواطنين الكرام والصحفيين الشرفاء الذين يسعون لتوثيق الاشتباكات مع العدو أن تجنبوا تصوير وجوه المقاومين أو مناطق وجودهم شاكرين لكم حسكم الوطني وسعيكم لتوثيق بطولات المقاومين

وتزف مجموعة عرين الأسود الى العلا الشهيد البطل الذي أستشهد ليذود عن كرامته وفاضت روحه الطاهرة ولم يقبل الدنية ولم يقبل أن يطأطئ رأسه لغاصب حاقد هذا المغوار الشهيد الشاهد عمار مفلح عديلي الذي أُعدم أعزل بأبشع الطرق في بلدة حوارة الصامدة لن تكون دمائه الا وقودا لثورتنا ومقاومتنا المجيدة وأمام كل هذه الدماء ندعوكم يا رجالنا الأحرار في حوارة في بيتا في اودلا في دوما في بيت فوريك في نابلس جبل النار ومخيماتها وقراها في رام الله وجنين والخليل وبيت لحم في سلفيت البركان في جنين الثورة ندعوكم الان الان للخروج الى الشوارع والاحتشاد واغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنين وقوات الاحتلال إن أغلاق الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويعطل امداداتهم كيف ننام الليلة وقد أعدم اسد من اسودنا بدم بارد أخرجوا الان الان وليس غدا أخرجوا وكبروا اسمعوا العالم صوت تكبيراتكم في الشوارع ومن على أسطح المنازل أخرجوا لإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والاشتباك معهم بما أتيح لكم من وسائل نحن معكم بإذن الله ولن نتوانى عن أي فرصة لتوجيه ضربات لهم تؤلمهم وتشفي صدورنا وصدوركم وندعو أبناء شعبنا بعدم التعاطي مع ما تثيره اللجان الإلكترونية وكأننا بمشكله عائلية أو طائفية بين شعبنا وطائفه ما مشكلتنا مع من يلبس لباس هذا الجيش ومن يخدم به ومن يعاونه مهما كانت طائفته فكفوا عن الاستخفاف بعقول شعبنا وندعوا إخوانا مقاتلي الفصائل بالعض على الجراح ورص الصفوف وتوجيه بنادقنا وبنادقكم سويا صفا صفا منذ هذه اللحظة للانتقام لدماء الشهداء إن الأيام القادمة صعبة ولكنها تحمل البشائر وستكون حكومة بن غفير نتنياهو بإذن الله المسمار الأخير في نعش هذا الاحتلال ونعود ونقول قول الواثق بنصر الله المتوكل عليه سنرى من سيحاصر من ساء صباحكم وساء سبتكم ..

أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...