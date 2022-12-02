كوريا الجنوبية و البرتغال للدور الثاني وأورغواي وغانا تغادران المونديال

فاز منتخب كوريا الجنوبية انتصارا تاريخيا ضد البرتغال بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات لنهائيات مونديال "قطر 2022".

سجل الأهداف لكوريا الجنوبية، كل من كيم يونج جون وهوانج هي تشان في الدقيقتين (27 و91)، بينما سجل ريكاردو هورتا للبرتغال في الدقيقة 5.

وبهذا الانتصار رفع المنتخب الكوري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحسم التأهل خلف المتصدر البرتغال صاحب ال6 نقاط.

وفي ذات المجموعة، تغلبت أوروجواي على غانا بهدفين دون رد، ليودع المنتخبان البطولة.

وسجل ثنائية أوروجواي جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقتين (26 و32).

وودع المنتخبان بتلك النتيجة المونديال، بعدما رفعت أوروجواي رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غانا عند 3 نقاط متذيلة الترتيب.