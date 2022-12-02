كييف: نحو 13 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنّ ما يصل إلى 13 ألف جندي أوكراني قتِلوا منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وأضاف بودولياك عبر "قناة 24" الأوكرانية: "لدينا تقديرات رسمية من هيئة الأركان العامة بأن أعداد القتى تتراوح بين 10 آلاف إلى 13 ألفاً"، كاشفاً أنّ رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت".

وعندما كانت القوات الروسية تسعى في حزيران/يونيو للسيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، قال زيلينسكي إنّ بلاده "تخسر 60 إلى 100 جندي في اليوم".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال، في أيلول/سبتمبر:" إنّ "5937 جندياً روسياً قتلوا منذ بدء النزاع".

ووفق هذه التصريحات، يُشتبه في أنّ الطرفين المتحاربين يقللان من حجم خسائرهما البشرية لتجنّب تأثير ذلك سلباً في معنويات قواتهما.

وقال رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي، في وقت سابق من الشهر الماضي:" إنّ "أكثر من 100 ألف جندي روسي قُتلوا أو جرحوا منذ بداية الحرب الأوكرانية"، مشيراً إلى أنّ "الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة".

وأمس الخميس، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، في مؤتمر صحافي من بروكسل، أنّ المفوضية لا تنوي الاعتذار إلى كييف بعد نشر معلومات عن مقتل 100 ألف جندي أوكراني خلال الحرب.

وقالت المتحدثة: "لم تكن هناك حاجة للاعتذار، لقد أوضحنا السياق والأسباب (للتصريح) عبر منصات التواصل الاجتماعي"، مضيفةً: "نعمل مع أوكرانيا على تحقيق أهداف مشتركة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء: "وفقاً للتقديرات حتى الآن، قُتل (في أوكرانيا) أكثر من 20 ألف مدني و100 ألف جندي.