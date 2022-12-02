إصابة نائب وزير الصناعة الإيراني في هجوم لمجهولين قرب منزله بطهران

أُصيب نائب وزير الصناعة الإيراني، محمد مهدي برادران، اليوم الخميس، في إثر تعرضه لهجوم بآلة حادة على أيدي مجهولين قرب منزله في العاصمة طهران.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "هاجم مجهولون نائب وزير الصناعة، محمد مهدي برادران، بالقرب من منزله، وطعنوه بجسم حاد في رأسه ووجهه وجسده، الأمر الذي سبّب له نزفاً حاداً، ونُقل في إثر ذلك إلى المستشفى".

وأضاف التلفزيون الإيراني: "أن قوات الشرطة تحقق في الهجوم لمعرفة ملابساته والتعرف إلى المهاجمين، وإلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى القضاء".

وكانت أعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين الماضي، أن موظفاً في حرس الثورة يُدعى رضا داستاني استُشهد في إطلاق نار من جانب مجهولين في أصفهان وسط البلاد، ضمن وقائع تكررت مؤخراً تزامناً مع أحداث الشغب التي تشهدها إيران.

وفي منتصف الشهر الماضي، استشهد ضابط برتبة عقيد في حرس الثورة الإيراني على أيدي مجهولين في مدينة بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، شمالي غربي البلاد.

جدير ذكره أن السلطات الإيرانية أعلنت، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استشهاد 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوبي شرقي البلاد، وفتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيل الحادث.