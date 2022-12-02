تضرر حافلة للمستوطنين بإطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" برام الله

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، تعرض حافلة للمستوطنين لإطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" قرب رام الله بالضفة المحتلة، ما أدى لوقوع أضرار فيها.

وقالت القناة ١٤ العبرية: "إنه وقع إطلاق نار أستهدف حافلة للمستوطنين و ألحق أضرار بالواجهة الأمامية للحافلة قرب مستوطنة "عوفرا" بالضفة الغربية.

ويُشار إلى أنه استشهد أمس الخميس القياديان في سرايا القدس محمد السعدي ونعيم الزبيدي في عملية اغتيال صهيونية بمدينة جنين المحتلة، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين، والعديد من المقاومين الأبطال من كتائب شهداء الأقصى.

ويُشار إلى أنه استشهد الثلاثاء شقيقان من عائلة الريماوي في بيت ريما قرب مدينة رام الله المحتلة في عملية إعدام بدم بارد من قبل قوات الاحتلال لهما.