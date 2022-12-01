توقعات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا يوم غدٍ الجمعة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو يوم الأحد غائماً جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .