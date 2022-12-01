جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة

أفادت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب عند الحدود مع قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن رفع حالة التأهب جاء نتيجة الوضع الأمني، في أعقاب استشهاد شابين في جنين، شمال الضفة الغربية.

واستشهد فجر اليوم الخميس، شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وهما القيادي الميداني في “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قائد كتيبة جنين، محمد أيمن السعدي (26 عاماً)، والشهيد نعيم جمال الزبيدي (27 عاماً)، فيما أصيب عدد آخر برصاص الاحتلال.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، صباح اليوم، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، بعد محاصرة منزل، وقصفه بعدد من صواريخ الإنيرجا الموجهة.