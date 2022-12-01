مصرع طفل بحادث دهس في نابلس

لقي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، مساء اليوم الخميس، مصرعه، نتيجة تعرضه لحادث سير دعس وقع في بلدة روجيب شرقي نابلس.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول تعرض طفل لحادث سير دعس من قبل مضخة باطون في بلدة روجيب شرقي نابلس، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء أعلنوا عن وفاته متأثراً بجراحه الخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور والتحفظ على السائق المتسبب بالحادث لحين استكمال الإجراءات القانونية .