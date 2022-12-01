ليفاندوفسكي يسرد تفاصيل حديثه مع ميسي

كشف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عما قاله إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتهاء مباراة الفريقين في ختام دور المجموعات لكأس العالم.



وفازت الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد، وتأهل المنتخبان سويا إلى ثمن النهائي.



وعاش ليفاندوفسكي ليلة هادئة، لكنه وقع في لحظة غريبة مع ميسي بنهاية المباراة.



وارتكب المهاجم البولندي خطأ بحق ميسي وحاول الاعتذار، لكن البرغوث تجاهل ليفاندوفسكي.



وشوهد اللاعبان وهما يتحدثان بعد انتهاء اللقاء، وكشف ليفاندوفسكي عما دار بينهما.



وقال ليفاندوفسكي لصحيفة بيلد "تحدثنا قليلا، استمتعنا، أخبرت ميسي أنني لعبت بشكل دفاعي أكثر من المعتاد، لكن شيئا كهذا ضروري للفريق".



وحصل ميسي على ركلة جزاء في الشوط الأول، لكنه أهدرها بعدما تألق الحارس تشيزني في التصدي لها.