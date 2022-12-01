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تفاصيل الخبر
بالفيديو
الشوط الأول: المغرب يتقدم بهدفين دون مقابل أمام كندا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:19 م
01 ديسمبر 2022
حكيم زياش يحرز الهدف الأول للمغرب في شباك كندا
أهداف مباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم 2022: الهدف الثاني من يوسف النصيري
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