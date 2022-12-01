كتيبة بلاطة: اغتيال القادة السعدي و الزبيدي عملية إجرامية جبانة لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها

أكدت سرايا القدس – كتيبة بلاطة، مساء اليوم الخميس، أن اغتيال المقاتلين الاشاوس ابو الايمن ونعيم هي عملية إجرامية جبانة لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها، وأن المقاتلين لن يصمتوا عن هذه الجريمة طويلاً.

وقالت السرايا في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الشهداء القادة ابو الايمن والزبيدي هم من أبرز مجاهدي كتيبة جنين، ومن المقاتلين الأشداء الذين شهدت لهم شوارع المخيم، ومعارك الدفاع والتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني، ومن عائلات مجاهدة قدمت العديد من أبنائها شهداء وأسرى وجرحى في سبيل الله والوطن. كما أن الشهيد نعيم أمضى سنوات عديدة في الأسر وكان رفيق درب الشهيد حمزة ابو الهيجا".

وشددت الكتيبة على أن ارتقاء قادتنا العظام، لن يفت من عزيمة وإرادة مقاتلينا، وأننا سنمضي في هذا النهج الجهادي المبارك أكثر عزيمة وإصرارآ مهما عظمت التضحيات.

وحيت السرايا كافة السواعد المقاتلة التي تصدت لقوات الاحتلال وواجهته بكل قوة وبسالة، وأظهرت لهذا العدو الصهيوني أنها لن تتركه يستبيح ارض الضفة وسنبقى له بالمرصاد.

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ في سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُون) صدق الله العظيم

بكل آيات الفخر والاعتزاز تزف كتيبة بلاطة

الشهداء محمد السعدي ابو الايمن القائد الميداني لسرايا القدس

والشهيد نعيم الزبيدي القائد في كتائب شهداء الاقصى

ابناء مخيم جنين البطولة والذين ارتقوا شهداء في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين.

إن الشهداء القادة ابو الايمن والزبيدي هم من أبرز مجاهدي كتيبة جنين، ومن المقاتلين الأشداء الذين شهدت لهم شوارع المخيم، ومعارك الدفاع والتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني، ومن عائلات مجاهدة قدمت العديد من أبنائها شهداء وأسرى وجرحى في سبيل الله والوطن. كما أن الشهيد نعيم أمضى سنوات عديدة في الأسر وكان رفيق درب الشهيد حمزة ابو الهيجا

إننا وأمام هذا الحدث العظيم والأليم، نؤكد على ما يلي:-

أولاً: نعلن في كتيبة بلاطة ، أن اغتيال المقاتلين الاشاوس ابو الايمن ونعيم هي عملية إجرامية جبانة لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها، وأن المقاتلين لن يصمتوا عن هذه الجريمة طويلاً.

ثانياً: نؤكد مرة أخرى أن ارتقاء قادتنا العظام، لن يفت من عزيمة وإرادة مقاتلينا، وأننا سنمضي في هذا النهج الجهادي المبارك أكثر عزيمة وإصرارآ مهما عظمت التضحيات.

ثالثا: نحيي كل السواعد المقاتلة التي تصدت لقوات الاحتلال وواجهته بكل قوة وبسالة، وأظهرت لهذا العدو الصهيوني أنها لن تتركه يستبيح ارض الضفة وسنبقى له بالمرصاد.

الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والحرية للاسرى

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

كتيبة بلاطة

الخميس 1ديسمبر 2022م