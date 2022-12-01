ألفيس: مستعد للعزف على الطبلة من أجل البرازيل

قال داني ألفيس، نجم منتخب البرازيل، إنهم عازمون على الفوز غدا أمام الكاميرون، وتقديم المزيد من المستويات المميزة في بطولة كأس العالم.



وتلتقي البرازيل مع الكاميرون مساء غد الجمعة، على ملعب ستاد لوسيل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.



وأضاف ألفيس خلال المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم أن المواجهة المقبلة فرصة له لإمكانية ارتداء قميص البرازيل مرة جديدة.



وتابع: "أشعر بالفخر عند ارتداء قميص البرازيل حتى لو كان في مباراة ودية وا ضمن كأس العالم".



وشدد: "عندما نعمل بجهد نصل إلى أماكن لن نتخيل الوصول لها، والهدف الأساسي لنا هو الفوز باللقب".



وواصل: "أن أكون جزء من هذا الفريق فهو أمر مميز، لقد بدأت مع المنتخب الوطني منذ 16 عاما وأسعى لتحقيق الفخر، ودعونا لا ننسى الأشخاص الذين يبذلون الجهد من زملائي اللاعبين وأنا ممتن لهم".



وأكد أن المهم هو التواجد داخل المنتخب الوطني البرازيلي، وهذا ما سعى دوما إلى تحقيقه.



وأشار إلى أنه في الدوحة ليخدم المنتخب، حتى ولو طلب منه "العزف على الطبول" فسيكون أفضل عازف من أجل المنتخب.



وأضاف: "كرة القدم تتغير من عام لآخر، ومهارات اللاعبين تتغير وعلينا أن نتأقلم، أعرف ما يمكنني أن أقوم به حاليا ، وخصوصاً على مستوى الهجوم، يجب علينا تقديم أفضل أداء، وواثق من تقديمي الأداء الأفضل".