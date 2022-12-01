محكمة الاحتلال تعقد جلسة للنظر في قضية الأسير نائل البرغوثي الأحد المقبل

تُعقد يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جلسة جديدة في المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر"، للأسير نائل البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل.

وقال نادي الأسير إنّه ومن المفترض أن تُصدر المحكمة العسكرية في هذه الجلسة قرارها النهائيّ في قضية البرغوثي وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم عام 2014.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أعادت القضية مجددًا إلى المحكمة العسكرية للاحتلال في قرار صدر عنها في شهر أيار / مايو من العام الجاري، كون أنّ المحكمة العسكرية هي من أصدرت الحكم الأول بحقه عام 2015، وهي كذلك من أعادت له الحكم المؤبد و(18) عامًا على خلفية وجود "ملف سرّي".