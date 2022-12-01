زيادة أعداد المهاجرين لـ"إسرائيل"

ذكرت إحصائيات "إسرائيلية"، اليوم الخميس، تضاعف أعداد المهاجرين اليهود إلى الكيان خلال العام الجاري في ظل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب البيانات؛ فقد وصل عدد المهاجرين هذا العام إلى نحو 70 ألفًا، وهو ضعف عدد المهاجرين العام الماضي.

وأشارت إلى أن غالبية المهاجرين وصلت من دول الاتحاد السوفييتي السابق كتأثير مباشر للحرب الدائرة هناك منذ الربيع والرغبة الإسرائيلية في استغلال ما يجري سعيًا لجلب أكبر عدد من يهود البلدين المتناحرين إلى الكيان.

وأفادت المعطيات بأن 54% من مهاجري هذا العام قدموا من روسيا، بينما وصل 21% من أوكرانيا، 5% من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 4% من فرنسا.

ووفق الاعلام العبري، تجند "إسرائيل" 22 ألف مهاجر جديد للجيش خلال العقد الأخير منهم 15 ألف تم تصنيفهم كجنود بدون عائلات وهم من المرتزقة وعديمي النسب.

وصل "إسرائيل" نحو 6440 طبيبٍ غالبيتهم من دول الاتحاد السوفييتي السابق، 1448 منهم أطباء أسنان، بالإضافة إلى 22400 مهندس في العقد الأخير.