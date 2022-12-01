جدول مباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2022 .. موعد مباريات دور ال16 كأس العالم 2022 مونديال قطر، اقتربت نهائية أو ختام دور المجموعات من نهائيات كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، إذ إن هناك منتخبات ضمنت تأهلها للدول القبل، في حين اليوم يُكشف اللثام عن جيع المنتخب المتأهلة للدور الثاني من الحدث الكروي الأضخم على مستوى العالم، بعد أن يكمل المنتخبات لعب مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، ويتم الكشف عن جميع المتأهلين للدور ـ 16، وكل المنتخبات لاتي أقصيت من دور المجموعات.

متى تبدأ المرحلة الثانية من كأس العالم 2022

ملامح جدول مباريات الدور الثاني لمونديال قطر بدأت تطفو على السطح، جدول مباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2022.. موعد مباريات دور ال16 كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث إن جماهير كرة القدم ستكون على موعد مع مباريات من العيار الثقيل بعد أن تأهلت منتخبات وازنة في البطولة أبرزها فرنسا والبرازيل وألمانيا والأرجنتين، جميعهم حصدوا كأس البطولة في النسخات الماضية، أكثرهم البرازيل، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة على سؤال، متى تبدأ المرحلة الثانية من كأس العالم 2022.

صباح الخير ، ولادنا في دور ال16 💙🤍 pic.twitter.com/MiIGsk4f8m — BaDr MoHaMeD🇦🇷 (@badrfcb74) December 1, 2022

متى موعد يبدأ دور الـ 16 من مونديال قطر

دور الـ 16 يعد بمزيد من الإثارة في أكبر حدث رياضي تستضيفه المنطقة، حيث من المتوقع أن يحتدم الصدام بين منتخبات ذات قوة كبير ولها وزنها في المنطقة، أبرزها البرازيل المرشح الأول لحصد كأس البطولة، ومنتخب فرنسا بطل النسخة الماضية، والأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الي لم يفوز في البطولة من قبل، متى موعد يبدأ دور الـ 16 من مونديال قطر، لأن عشاق كرة القدم تنتظر الحدث الكروي بمرحلته الجديدة.

2022-12-3: هولندا × الولايات المتحدة الأميركية (ملعب خليفة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة).

2022-12-3: إنجلترا × السنغال (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

2022-12-4: الأرجنتين × أستراليا (ملعب الثمامة، 18:00).

2022-12-4: فرنسا × بولندا (ملعب البيت، 22:00).

2022-12-5: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (ملعب الجنوب، 18:00).

2022-12-5: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (ملعب 974، 22:00).

2022-12-6: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

2022-12-6: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (ملعب لوسيل، 22:00).





المنتخبات المتأهلة لدور ال16 كأس العالم 2022

المنتخبات المتأهلة لدور ال16 كأس العالم 2022، المنتخبات المتأهلة لدور ال16 كأس العالم 2022، وبالتالي تأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منتخب كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، أستراليا، كما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة G) والثامنة على الترتيب H، المنتخبات المتأهلة لدور ال16 كأس العالم 2022، جدول مباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2022 .. موعد مباريات دور ال16 كأس العالم 2022 مونديال قطر.