أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2022-2023

وأكدت الوزارة على ضرورة مراجعة الوزارة أو أحد مكاتب التعليم العالي لاستكمال إجراءات الترشيح وذلك في موعد أقصاه 11/12/2022، وأي طالب يتأخر عن الموعد المحدد يتحمل المسؤولية الكاملة بأي إجراء تتخذه الوزارة بحقه.

وبينت ان الوزارة تحتفظ بحق إلغاء ترشيح أي طالب في حال حصول أي خطأ وتبين عدم أحقية الطالب في الحصول على المنحة، أو حصول الطالب على أي منحة من أي جهة أخرى.

علما أن المنحة معفاة من الرسوم الدراسية فقط وتستمر المنحة طيلة فترة الدراسة باستثناء الفصل الصيفي ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها في الجامعة التي يدرس فيها.

وقد تم توزيع المنح حسب التخصصات والاعداد المقدمة من كل جامعة وحصل على المنحة الطالب المتقدم بوثائقه والأعلى في معدل الثانوية العامة.

*علماً انه سيتم الاعلان عن بقية الترشيحات للشواغر غير مكتملة العدد في بعض الجامعات لحين تزويدنا بها من قبل الجامعة في الايام المقبلة.

عناوين الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبنى يافا

رام الله - الماصيون - قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية.

نابلس - شارع رفيديا - عمارة لجنة الزكاة - الطابق الثاني.

الخليل - الحرس - عمارة الهرم - الطابق الثاني.

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا.

للاطلاع على اسماء الطلبة المستفيدين (اضغط هنا).

للحصول على التعهد ( اضغط هنا).

وعلى الطلبة المرشحين تسليم التعهد الخاص بالمنحة بعد توقيعه حسب العناوين المدرجة اعلاه

ملاحظة: على الطلبة وبشكل فصلي تزويدنا بصورة عن كشف علامات النتيجة الفصلية حسب العناوين المعلنة اعلاه.