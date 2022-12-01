المنتخبات المتأهلة لدور ال16 في كأس العالم 2022- الفرق المتأهلة لدور الـ 16 كأس العالم، حتى نهاية كتابة هذه المقالة، فإن عشرة منتخبات حجزت مقعدا للدور المقبل دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم 2022، بانتظار كشف اللثام عن بقية المنتخبات التي من ستتأهل للدور المقبل من كأس العالم مونديال قطر 2022، حيث أن البطولة التي بدأت في الـ 20 من شهر نوفمبر 2022، لا تزال مستمرة حتى الـ 18 من شهر ديسمبر الجاري 2022، حيث تحتضن دولة قطر هذه النسخة من الحدث الكروي الأضخم على مستوى العالم، كأول دولة عربية في تاريخ البطولة تنظم هذا الحدث المونديالي الكبير.

من هي المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ 16 من كأس العالم

أسدل الستار عن بعض الفرق التي ضمنت التأهل رسميا للدور المقبل من بطولة كأس العالم في قطر 2022، المنتخبات المتأهلة لدور ال16 في كأس العالم 2022- الفرق المتأهلة لدور الـ 16 كأس العالم، إذ إن هناك حتى الآن 10 منتخبات ضمن منافسات دور المجموعات ضمنت التأهل لدور الـ 16 من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر حاليا، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هي المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ 16 من كأس العالم.

من المتأهل لدور الـ 16 كأس العالم

مباريات اليوم تفصلنا رسميا عن انتهاء دور المجموعات من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث بدأ عشاق كرة القدم يتساءلون عن، من المتأهل لدور الـ 16 كأس العالم، الذي شهد العديد من المفاجآت من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، حيث أقصيت العديد من المنتخبات منهم ثلاثة منتخبات عربية وهي قطر والسعودية وتونس، بانتظار مباراة المنتخب المغربي اليوم ضد نظيره كندا في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022.

المتأهلين لكأس العالم 2022 دور 16

وبدأ الحديث عن، المتأهلين لكأس العالم 2022 دور 16، وبالتالي تأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منتخب كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، أستراليا، كما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ 16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة (G) والثامنة على الترتيب (H).

مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة انتهت بفوز المكسيك على السعودية بهدفين لهدف 🇸🇦🇲🇽#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 30, 2022

الفرق المقصية من كأس العالم 2022

كشف اللثام عن، الفرق المقصية من كأس العالم 2022، من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، منها المنتخب السعودي، والمنتخب التونسي، والمنتخب القطري، والمنتخب المكسيكي، بانتظار مباريات اليوم للكشف النهائي عن الفرق المتأهلة للدور المقبل، والمنتخبات التي أقصيت من دور المجموعات للبطولة، ولن يكون لها دروا في المراحل المقبلة، المنتخبات المتأهلة لدور ال16 في كأس العالم 2022- الفرق المتأهلة لدور الـ 16 كأس العالم.