اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات لاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس ١/١٢/٢٠٢٢ ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. أمير طالب- جنين

٢. وسام الفايد- جنين

٣. خالد عرعراوي- جنين (تم الإفراج عنه)

٤. أحمد الصوص- جنين (تم الإفراج عنه)

٥. المحرر ميزر أبو السعود- بيت فوريك شرق نابلس

٦. المحرر محمد زياد شلالدة- كوبر شمال رام الله

٧. سامي جمال العرب- دورا جنوب الخليل

٨. شداد يوسف الصبار- دورا

٩. الفتى نصار جمجوم- القدس

١٠. الشيخ سامي فتيحة- القدس

١١. أشرف رائد الحروب- دير سامت غرب الخليل

١٢. أحمد راجي الحروب- دير سامت