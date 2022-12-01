اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات لاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس ١/١٢/٢٠٢٢ ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. أمير طالب- جنين
٢. وسام الفايد- جنين
٣. خالد عرعراوي- جنين (تم الإفراج عنه)
٤. أحمد الصوص- جنين (تم الإفراج عنه)
٥. المحرر ميزر أبو السعود- بيت فوريك شرق نابلس
٦. المحرر محمد زياد شلالدة- كوبر شمال رام الله
٧. سامي جمال العرب- دورا جنوب الخليل
٨. شداد يوسف الصبار- دورا
٩. الفتى نصار جمجوم- القدس
١٠. الشيخ سامي فتيحة- القدس
١١. أشرف رائد الحروب- دير سامت غرب الخليل
١٢. أحمد راجي الحروب- دير سامت