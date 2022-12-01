القيادي عدنان: الاحتلال واهم إن ظن أنه باستشهاد قادتنا سيكسر جهاد شعبنا

عقب القيادي المحرر خضر عدنان، اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، على اقتحام مخيم جنين واستشهاد القائدين محمد السعدي ونعيم الزبيدي.

وقال القيادي عدنان في تصريح صحفي: "نزف لشعبنا وأمتنا وأحرار العالم قائدين من مجاهدينا في جنين البطولة استشهدا مقبلَين غير مُدبرَين، القائدين: محمد السعدي ونعيم الزبيدي، وهما أسيران محرران لم يكسرهما السجن وحملا بندقية جميل العموري وداوود الزبيدي والشهداء".

وأضاف: "مخطئ الاحتلال إن ظن أنه بقتل قادتنا سيكسرنا وسينهي جهاد شعبنا. ومخيم جنين الذي لم ينكسر في معركة المخيم عام ٢٠٠٢م، لن يكسر بقوته تعالى بعد عقدين من مزيد الجهاد والتضحيات".

وتابع: "دعوتنا لإخوتنا المجاهدين ونحن نعلم عظيم ألمهم لفراق رفاق دربهم لمزيد من التماسك والاحتساب والتقوى بمعيته تعالى، ودعوتنا جماهير شعبنا في الضفة المحتلة لأوسع مشاركة في تشييع الشهيدين والغضب ضد الاحتلال".

واستشهد فجر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، قائدين في "كتيبة جنين- سرايا القدس" محمد السعدي ونعيم الزبيدي، إثر تصديهما للاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين شمال الضفة المحتلة.