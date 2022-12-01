الشعبية "القيادة العامة" تزف القائدين السعدي والزبيدي وتؤكد أن دمائهم ستبقى وقوداً تُشعل الثورة

زفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" لجماهير شعبنا، شهداء جنين، الشهيد البطل قائد "كتيبة جنين" محمد أيمن السعدي (26 عامًا)، والشهيد القائد نعيم جمال زبيدي (27 عامًا) والذين ارتقوا مقبلين غير مدبرين، خلال اشتباك بطولي مسلح مع العدو الصهيوني في مخيم جنين، فجر اليوم الخميس.

وأكدت الجبهة "القيادة العامة"، أن المقاومة هي الطريق الوحيد والتعبير الطبيعي عن واقعنا وحالنا في ظل الاحتلال الصهيوني وإرهابه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، كما تؤكد أن جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا في الضفة والقدس لن تفلح أبدًا بكسر إرادة مقاومينا الصلبة، وستبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى زوال الكيان الصهيوني وإقتلاعه من كامل أرضنا.

وقالت: "️إننا وإذا نفخر بشهدائنا الأبطال الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكلّ شجاعة وعزة وإباء، لنؤكد حقّ شعبنا في الردّ، وتدفيع الاحتلال ثمنًا غاليًا".

وختمت تصريحا بالقول: "وإنّ دماء قادتنا الأبطال وأبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستظل دماء الشهداء وقود ثورة تطارد الاحتلال في كل مكان وزمان".

واستشهد فجر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، قائدين في "كتيبة جنين- سرايا القدس" محمد السعدي ونعيم الزبيدي، إثر تصديهما للاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين شمال الضفة المحتلة.