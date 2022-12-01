سرايا القدس- كتيبة جنين: مجاهدونا تصدوا لقوات الاحتلال في جنين وخاضوا اشتباكات عنيفة بأكثر من محور محققين إصابات مباشرة 

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الخميس، تمكن مجاهديها من التصدي لقوات الاحتلال وكشفها فور دخولها لمحيط المخيم وأمطروها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة، كما خاض مجاهدوها اشتباكات في أكثر من محور..«الوكالة-المقبرة-بوابة المخيم-منطقة الهدف» حيث قام المجاهدون بتفجير عدد من العبوات في تجمع آليات على بوابة المخيم محققين إصابات مباشرة .

وقالت كتيبة جنين في بيان لها: "مجاهدينا خاضوا اشتباك في محيط المقبرة مستهدفين قوة لجيش الاحتلال ومحققين إصابات مباشرة في صفوف العدو".

وأضافت :"تمكن مجاهدونا من استهداف تمركز قناصة وآليات العدو في محيط منطقة الهدف وأبقت قوات وآليات الاحتلال تحت حقل من النيران حتى هروبهم تحت ضربات المجاهدين".

وإليكم نص البيان:

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايـا القـدس كتيبـة جنيـن :::..

التصدي لقوات وآليات الاحتلال خلال اقتحام محيط المخيم ومنطقة الهدف.

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من التصدي لقوات الاحتلال وكشفها فور دخولها لمحيط المخيم وأمطرتها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفحرة كما خاض مجاهدونا اشتباكات في أكثر من محور..«الوكالة-المقبرة-بوابة المخيم-منطقة الهدف» حيث قام مجاهدونا بتفجير عدد من العبوات في تجمع آليات على بوابة المخيم محققين إصابات مباشرة وخاضوا اشتباك في محيط المقبرة مستهدفين قوة لجيش الاحتلال ومحققين إصابات مباشرة في صفوف العدو كما تمكن مجاهدونا من استهداف تمركز قناصة وآليات العدو في محيط منطقة الهدف وأبقت قوات وآليات الاحتلال تحت حقل من النيران حتى هروبهم تحت ضربات المجاهدين .



قتالنا ماضٍ حتى القدس

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القـدس-كتيبـة جنيـن