إنريكي: لهذا لا يشارك فاتي.. ولن نتعمد الخسارة أمام اليابان

رفض لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، الكشف عن ملامح تشكيلة فريقه لمباراة اليابان، غدا الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.



وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم الأربعاء، إنه لم يتخذ قرارا بعد بإراحة سيرجيو بوسكيتس لاعب الوسط لحصوله على إنذار في لقاء ألمانيا مؤكدا أنه سيحسم كل شيء بعد المران.



وأوضح أنه فضل إراحة جافي ورودريجو من التدريبات أمس للحصول على قسط أكبر من الراحة، مشيرا إلى أن الثنائي مرشح للمشاركة في لقاء الغد.



وأكد أن مهاجمي إسبانيا يجيدون جميعا اللعب في مركزي رأس الحربة وأيضا الجناح، موضحا أنه يفضل استبدال المهاجمين بعد 60 أو 65 دقيقة لأنهم يبذلون مجهودا كبيرا.



وعن عدم مشاركة أنسو فاتي؛ أكد أنه كانت لديه بعض الشكوك حول فاتي فيما يتعلق بما يراه في التدريبات، وبالتالي يختار التشكيل وفقا لما يراه مناسبا للمباراة.



وأضاف: "أنا مرتبط بعدد محدد من اللاعبين والجميع يلتزم ويتفهم ما يحدث، والأهم أن يكون الجميع في نفس درجة الجاهزية، كما أن هناك تعامل مع واقع كل مباراة".



وأكد أن فريقه لا يخطط للحصول على المركز الثاني في المجموعة لتجنب مواجهة منافس بعينه، موضحا أن الأهم هو الفوز على اليابان كما أن الجميع سيكونون جاهزين لخوض اللقاء، ولن يتعمد الخسارة أو التعادل لأن ذلك ليس ضمن فلسفة المنتخب الإسباني الذي لا يخشى مواجهة أحد.



وأشار إلى أن المنتخب الياباني منافس ليس سهلا، ومن الطراز العالمي، ويضم لاعبين ناشطين في الدوري الألماني وأيضا الإسباني بخلاف امتلاكهم السرعة والضغط العالي.



وعن صرامة أجواء معسكرات التدريب؛ أكد أن هذا الأمر يتعلق بالإعداد لبطولة مهمة بقيمة كأس العالم، ولكنه سمح بزيارة العائلات لهم في المعسكر وسيمنح اللاعبين عطلة لمدة يوم بعد نهاية دور المجموعات.



وأكد أنه درس مباراة ألمانيا الأخيرة بالفيديو وشرح بعض نقاط الضعف والأخطاء التي ظهرت في هذا اللقاء.



وأثنى إنريكي على أداء منتخب البرازيل في أول جولتين مؤكدا أنها دائما تبقى مرشحة فوق العادة للتتويج بلقب المونديال، كما أن باقي مستويات المنتخبات ليست مفاجئة بالمقارنة بالتصنيف العالمي.