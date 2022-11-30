الاحتلال يعتقل المحرر شاهين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المحرر محمد يوسف شاهين (32 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد يومين من الإفراج عنه من سجون السلطة.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت معززة بالآليات العسكرية بلدة دورا وقامت بمداهمة منزل المحرر شاهين حيث عاثت فيه خراباً قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمحرر شاهين أسير سابق أمضى ما يزيد عن 7 سنوات في سجون الاحتلال أمضاها على فترات والتي كان آخرها بتاريخ 9 نوفمبر 2022م، وأمضى خلالها 22 شهراً في الاعتقال الإداري، وقد جاء اعتقاله بعد يومين من الإفراج عنه من سجن المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية.

من جهة أخرى أفرج جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية عن المحرر محمد أحمد خلف (29 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة برقين في محافظة جنين بعد اعتقال لـ 6 أيام.

والمحرر خلف أسير سابق أمضى 8 أشهر في سجون الاحتلال عام 2014 على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات بحق كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي، فيما تستمر أجهزة أمن السلطة في سياسة الاعتقال السياسي بما يخدم قوات الاحتلال.