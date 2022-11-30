ارتفاع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط، في تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، ولا تزال مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام تهدد أسواق الطاقة.

وبحلول الساعة 09:41 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.74% إلى 78.78 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.13% إلى 83.97 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس أظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي، انخفاض مخزونات النفط 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 من نوفمبر الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام 3.2 مليون برميل.