أقل من 24 ساعة.. ارتقاء 5 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

ارتقى خمسة شهداء فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال أقل من 24 ساعة الماضية.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء الشهيد رائد النعسان (21 عاما) من قرية المغير في رام الله، متأثرًا بإصابته في الصدر برصاص الاحتلال، ما رفع عدد الشهداء إلى خمسة.

كما واستشهد مواطنًا بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبته بصورة مباشر، في عملية استمرت لدقائق عدة من الملاحقة بعد تنفيذ الشهيد، عملية دهس قرب قرية مخماس شرق رام الله، أسفرت عن إصابة مجندة "إسرائيلية" بجروح خطيرة.

وصباح اليوم، استشهد شابين شقيقين برصاص الاحتلال في بيت ريما قرب رام الله

وقالت وزارة الصحة في بيان لها:"إنه تم استشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وإصابة شقيقه 21 عاماً بجروح خطيرة (رصاصة في الصدر)، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بيت ريما.

وأضافت الوزارة :"إنه تم استشهاد الشاب ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي ٢١ عاماً متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في كفر عين وهو شقيق الشهيد جواد الذي أعلن عن استشهاده قبل قليل".

وكان في وقت سابق من مساء أمس، استشهد شاب فيما أصيب عدد من المواطنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة المحتلة.