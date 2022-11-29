مدرب فرنسا: حسمت موقفي من بنزيما

أكد ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أهمية مواجهة تونس غدا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم (قطر 2022).

وقال ديشامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "أعرف أن تونس ستلعب بكل قوتها، من أجل تحقيق الفوز والتأهل، لكننا سنخوض المباراة بجودة كبيرة رغم ضمان بلوغ ثمن النهائي".

وأضاف: "جريزمان لاعب جيد ويعتمد عليه بشكل كبير في الهجوم، وسنجري بعض التغييرات في التشكيلة بهدف إراحة بعض اللاعبين. لدي 24 ساعة لاختيار التشكيلة المناسبة وسأعمل بتوازن من أجل الفوز، ولن أخبر الخصم بالتبديلات كي لا نشعرهم بالراحة".

وتابع: "بالنسبة لحراسة المرمى، ستيف مانداندا جاهز وقادر على شغل هذا المركز، وأريد أن أمنح لوريس بعض الراحة، لكن لم أتخذ القرار بعد".

وواصل: "شاهدت المنتخب التونسي، إنه فريق قوي ويملك الكثير من اللاعبين المميزين، الذين لعبوا في الدوري الفرنسي".

وتطرق إلى كريم بنزيما، قائلا: "تحدثت معه بعد مغادرته، وضعه سيئ ويحتاج الوقت من أجل الشفاء، وليس ضمن حساباتي حاليا".

ورد ديشامب على سؤال أحد الصحفيين بشأن "غرور مبابي"، قائلا: "هو يريد أن يلعب. الغرور صعب، لكن كيليان لا يمتلك غرورا من الناحية السلبية. سننظر للموضوع من وجهة نظر جماعية، هو لاعب حاسم ويرغب في اللعب".