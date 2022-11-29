"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استمرار جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" في الأرض الفلسطينية، وإقدامها فجر اليوم على إطلاق النار وتنفيذ إعدامات ميدانية راح ضحيتها الشقيقان جواد وظافر ريماوي، ومفيد اخليل.

وحمّلت المنظمة قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة النكراء التي تجسد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.