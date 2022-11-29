نادي الاسير وهيئة الاسرى تنعيان  الشهداء الخليل ورام الله

نعى نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون شهداء الوطن ومن بينهم الشقيقان جواد وظافر الريماوي أبناء شقيق الأسير ظافر الريماوي

وقال نادي الأسير الفلسطيني، والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر، "ننعى ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن ومن بينهم الشهيدان الشقيقان جواد وظافر الريماوي من بلدة بيت ريما اللذان استشهدا فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال في بلدة كفر عين، وهما أبناء شقيق الأسير ظافر الريماوي المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسّجن لمدة 32 عامًا

هيئة الأسرى

ومن جانبها نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهداء الوطن الذين ارتقوا الى العلا مساء وفجر هذا اليوم، في جرائم ممتدة من الخليل الى رام الله، في تصميم واضح لعصابات التطرف الاسرائيلية بالاستمرار في الانتقام من ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقالت الهيئة كفى لهذا الصمت الدولي، الذي حولنا كفلسطينيين الى فريسة لهذا الاحتلال، الذي يتفنن جنوده ومستوطنيه في قتل ابنائنا والاعتداء على ارضنا وبيوتنا.

وأضافت الهيئة " الشهيدان الشقيقان ظافر وجواد الريماوي والشهيد مفيد اخليل، شهداء بدمائهم واجسادهم على هذه الجريمة، والتي حولت هذا اليوم الى يوم دامي وحزين"٠

وتتقدم الهيئة بأصدق التعازي والمواساة من ذوي الشهداء، ومن الاسير البطل ظافر الريماوي، عم الشهيدين الشقيقين، المعتقل منذ ٢٢ عاماً، والمحكوم بالسجن المؤبد،داعين الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم ذويهم وعائلاتهم الصبر و السلوان.