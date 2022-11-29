إصابة عامل برصاص الاحتلال في رمانة غرب جنين

أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية رمانة غرب جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية، أن عاملا أصيب بعيار ناري في الساق، بالقرب من جدار الفصل، وذلك أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي الداخل المحتل عام الـ 48، وجرى تحويله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وقالت المصادر ذاتها:" أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري غرب جنين، بعد اقتحام قرية زبوبا ونصبت حاجزين عسكريين على مدخل وفي مركز القرية وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال بعد حملة مطاردة واسعة ونصب الكمائن لهم أثناء محاولتهم الدخول الى داخل أراضي عام 48 بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرى فقوعة وزبوبا، ورمانة، وعانين، شمال شرق وغرب جنين.