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بالفيديو
وداع مؤثر لوالدة الشـهـيــدين جواد وظافر الريماوي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 ص
29 نوفمبر 2022
وداع مؤثر لوالدة الشـهـيــدين جواد وظافر الريماوي
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