بالفيديو وداع مؤثر لوالدة الشـهـيــدين جواد وظافر الريماوي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 ص
29 نوفمبر 2022
والدة الشهيدين.PNG

 وداع مؤثر لوالدة الشـهـيــدين جواد وظافر الريماوي

 

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